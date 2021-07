Découvrez les principaux résultats olympiques de ce dimanche

Taekwondo

Jaouad Achab a été éliminé en huitièmes de finale du tournoi olympique de taekwondo en -68 kg dimanche à Tokyo. Le Bruxellois s'est incliné 18-11 contre le Dominicain Bernardo Pie.

Mené 7-2 après le premier round, Achab, 6e mondial, ne parvenait pas à se libérer dans le deuxième round et se voyait mené 12-5. Dans le troisième et dernier round, le champion du monde 2015 n'arrivait pas à inverser la tendance et devait s'incliner 18-11. Le Bruxellois pouvait encore espérer atteindre les repêchages à condition que Pie se qualifie pour la finale.

Mais le Dominicain a été battu 13-8 par le Chinois Zhao Shuai dans son combat suivant. Achab avait décroché la 5e place dans la catégorie des -63kg lors des Jeux Olympiques de Rio en 2016.

Basket 3x3

La Belgique s'est inclinée 14-21 contre la Serbie pour son quatrième match du tournoi olympique de basketball 3x3 dimanche à Tokyo.

Face à une équipe serbe expérimentée et encore invaincue dans le tournoi, les Lions se battaient sur chaque ballon en défense et provoquaient des fautes en attaque. En fin de match, la Serbie, sous l'impulsion de Dusan Domovic, auteur de 13 points, faisait la différence pou s'imposer 14-21. Côté belge, Rafael Bogaerts termine meilleur marqueur avec 6 points, Nick Celis a ajouté 4 points et Thibaut Vervoort et Thierry Marien 2.

Plus tôt dimanche, les 3x3 Lions avaient décroché leur deuxième victoire dans le tournoi en battant la Russie 21-16. Samedi, ils avaient battu la Lettonie 21-20 et perdu contre le Japon 16-18. La Belgique termine sa deuxième journée de compétition avec un bilan de deux victoires et deux défaites. Deux matches sont encore au programme lundi contre la Chine (4h35 heure belge) et les Pays-Bas (11h40 heure belge).

Mardi, la Belgique jouera son dernier match contre la Pologne à 7h40 heure belge. Huit nations disputent le premier tournoi de 3x3 de l'histoire des JO et chaque équipe joue sept rencontres. Les deux premiers sont qualifiés pour les demi-finales tandis que les équipes classées de la 3e à la 6e place joueront un quart de finale. Les deux derniers sont éliminés.

Judo

Charline Van Snick a été battue en quarts de finale dans la catégorie des -52 kg en judo lors des Jeux Olympiques de Tokyo dimanche au Japon.

La Liégeoise, 7e mondiale, s'est inclinée face à l'Italienne Odette Giuffrida, 4e mondiale, sur un waza-ari à 11 secondes de la fin réglementaire. En repêchages, Charline Van Snick sera opposée à la Britannique Chelsie Giles, 10e mondiale.

Golf

Le golfeur espagnol Jon Rahm, N.1 mondial, a été contraint de déclarer forfait pour les Jeux olympiques de Tokyo en raison d'un test positif au Covid-19, a annoncé dimanche le Comité national olympique espagnol.

"Le résultat positif est apparu après avoir subi un troisième test PCR consécutif, obligatoire pour tous ceux qui ont récemment séjourné au Royaume-Uni, comme c'est le cas de Jon Rahm, qui vient de jouer The Open", a précisé la fédération espagnole de golf, qui indique que les deux premiers tests étaient négatifs.

Le forfait de Rahm, l'une des principales chances de médaille pour l'Espagne, intervient quelques heures après celui de l'Américain Bryson DeChambeau, également testé positif au coronavirus. L'Espagne ne sera représentée que par Adri Arnaus lors de l'épreuve masculine de golf.

Tennis

Ashleigh Barty a été éliminée dès le premier tour du simple dames des Jeux Olympiques de Tokyo. L'Australienne, N.1 mondiale, s'est inclinée en deux sets 4-6, 3-6 en 1h34 contre l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, 48e mondiale.

Au deuxième tour, Sorribes Tormo affrontera la gagnante du duel entre la Française Fiona Ferro, 64e mondiale, et la Lettone Anastasija Sevastova, 53e mondiale.