JO-2020: les Américains remportent le 4x100 m avec Dressel, les Français 6es

Grandissimes favoris et emmenés par leur star Caeleb Dressel, les Américains ont remporté lundi le relais 4x100 m devant les Italiens et les Australiens, pendant que les Français prenaient la sixième place.

Double champion olympique en relais à Rio, treize fois champion du monde depuis, le sprinteur floridien entame sa moisson d'or dès son apparition dans le bassin tokyoïte, lui qui vise encore les titres du 100 m, 100 m papillon et 50 m, et ceux des 4x100 m 4 nages et 4x100 m 4 nages mixte.

Les Américains ont bouclé la distance en 3 min 8 sec 97, loin devant les Italiens lancés par Alessandro Miressi (3:10.11), et les Australiens de Kyle Chalmers, le champion olympique en titre du 100 m (3:10.22).

Vice-champions olympiques en 2016, les Français étaient encore deuxièmes à mi-course, Maxime Grousset sautant dans la vague de Caeleb Dressel avant que Florent Manaudou, pour son retour dans le relais depuis la médaille d'argent de Rio, ne suive Blake Pieroni.

Mais Clément Mignon puis Mehdy Metella n'ont pas pu résister à l'envol de Bowen Becker et Zach Apple dans la ligne d'eau voisine, ni au retour des Canadiens et des Hongrois, parvenant seulement à devancer les Russes et les Brésiliens.

"C'était un bon relais de nous quatre, c'est dommage qu'on n'arrive pas à passer encore un petit +step+, mais pas de regrets. Ce relais, on le disait mort depuis deux, trois ans et on est en finale olympique, et on se battait pour une médaille olympique", retient Manaudou, qui a vécu sa "première finale olympique sans remporter de médaille".

Sur un plan personnel, "je savais que ça allait faire mal, je ne m'entraîne pas spécifiquement pour le 100 m, ça pique un peu dans les vingt derniers mètres, mais c'est un bon 100 m", a-t-il ajouté.

"C'est mitigé, explique Mignon. On veut toujours faire mieux, et la finale était vachement ouverte, on pouvait faire sixièmes comme accrocher un petit podium. Il y a ce côté un peu amer, et d'un autre côté, après Rio le relais s'est un peu désagrégé, ça a un peu battu de l'aile. Au final, en quatre ou six mois, on a recréé une dynamique plus que correcte. Ça a mis plus de temps que prévu pour qu'il y ait une nouvelle vague, ce nouveau relais est à son balbutiement et ça ne peut qu'aller mieux."

Titré aux JO-2012 de Londres, le 4x100 m messieurs français sort d'une olympiade de transition après avoir réuni une génération de sprinteurs de niveau mondial, qui a amassé une douzaine de médailles en grands championnats.

Ce relais est monté sur tous les podiums internationaux en grand bassin entre les JO-2008 et ceux de 2016. Puis il a connu un point bas en 2017, non qualifié pour les Mondiaux de Budapest, alors orphelin de Florent Manaudou et Fabien Gilot notamment, une première depuis 2005.

Eliminés dès les séries aux Championnats d'Europe 2018, les Bleus ont redressé la barre deux ans plus tard à Gwangju (Corée du Sud) en se glissant en finale, terminant à la dernière place.