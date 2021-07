JO-2020: pas de finale pour Ndoye Brouard ni Tomac sur 100 m dos

Les jeunes Français Yohann Ndoye Brouard et Mewen Tomac, qui vivent leurs premiers JO, ont tous les deux calé en demi-finales du 100 m dos, le premier s'étant même laissé surprendre par le mur au virage et ayant été disqualifié, lundi à Tokyo.

"Je n'ai pas vu les drapeaux, je pensais qu'il me restait encore cinq mètres, et au lieu de me retourner, j'ai pris le mur, a raconté Ndoye Brouard, encore incrédule. J'ai pris le mur en demi-finale olympique alors que la finale était accessible, je suis dégoûté, je ne réalise pas encore que je viens de louper cette occasion. Je n'ai jamais vu quelqu'un à qui ça arrivait..."

"Dans ma tête, je me suis vu plus lent que ça" alors que "j'étais plus puissant que d'habitude", tente-t-il d'expliquer. "Franchement j'avais mon meilleur temps, j'étais super bien, c'est pour ça que je me suis surpris, je pensais que le mur était beaucoup plus loin."

Tomac, lui, n'a nagé que le 14e temps en 53 sec 62.

"J'ai l'impression de bien nager, et arrivé à 80-85 mètres, je craque beaucoup, et ça me coûte une place en finale, déclare-t-il. Au virage je vois Yohann (Ndoye Brouard, à la ligne d'eau d'à côté) complètement derrière, et je veux trop en mettre parce que je sais pas trop où je suis."

Les demi-finales ont été dominées par l'Américain Ryan Murphy, champion olympique en titre, en 52 sec 24. Mais le temps pour s'inviter en finale, finalement 53 sec 20, était tout à fait accessible aux deux jeunes Français, qui ont des records personnels sous les 53 sec.

Ndoye Brouard était monté sur son premier podium international individuel mi-mai en obtenant le bronze européen sur la distance. Lui comme Tomac doivent encore nager le 200 m dos dans le bassin tokyoïte.