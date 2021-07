Sa nageuse gagne aux JO: Dean, l'entraîneur australien, entre dans une célébration enragée et irrésistible (vidéo)

On peut appeler ça l'ivresse de la victoire. Dean Boxall, entraîneur de natation australien, est entré véritablement dans un état second lorsque sa nageuse Ariarne Titmus a remporté ce lundi le 400 mètres nage libre aux jeux olympiques de Tokyo. L'homme à la longue chevelure blonde et bouclée typique, a monté en puissance dans son exaltation au sein des gradins, un mélange de gestes, parfois incongrus, de joie et de rage, saisissant et drôle, qui n'a pas échappé aux caméras pour notre plus grand plaisir.