JO 2020: Louis Croenen dernier des demi-finales du 200m papillon

Louis Croenen était bien conscient de la difficulté de sa tâche en demi-finale du 200m papillon dans les épreuves de natation des Jeux Olympiques de Tokyo mardi. Raison pour laquelle le Campinois, 27 ans, a "tenté quelque chose".

En prenant un départ super rapide lors de sa demi finale du 200m papillon, notre nageur Louis Croenen n'a pu malheureusement tenir la distance, s'épuisant en fin de course pour finir avec le 16e et dernier temps des demi-finalistes. "Je savais que je devais essayer quelque chose, mais j'ai eu du mal sur les 50 derniers mètres", a-t-il analysé. "Je n'ai pas eu non plus les meilleures sensations qui soient. Tu essayes de passer au-dessus, mais à un moment tu craques."

Louis Croenen avait signé un chrono de 1:55.78 en séries pour un temps de 1:56.67 en demi-finales. "Avec un chrono de 1:55.31, on passe en finale aujourd'hui. Si j'avais pu refaire mon chrono d'hier, je m'en approchais. Je suis déçu de mon temps, c'est une seconde moins vite", regrettait Louis Croenen dont l'objectif était de disputer une deuxième finale olympique après celle de Rio en 2016. "Même si je savais que ce serait difficile, j'aurais adoré battre le record de Belgique", fixé à 1:55.39 depuis les Mondiaux de 2015.

Louis Croenen doit encore disputer le 100m papillon dans la capitale japonaise. "J'ai deux jours pour recharger les batteries. Mon objectif reste un record de Belgique. Arriver dans le top 16 et en demi-finale sera très difficile de toute façon", a ajouté l'Anversois qui possède un record à 52.00 réussi en avril dernier à Eindhoven.