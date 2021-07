Sergio Ramos sera absent avec le PSG face à Lille pour le Trophée des Champions

Le défenseur Sergio Ramos, recrue star du Paris SG ces dernières semaines, ne pourra pas participer au Trophée des champions dimanche en raison d'une blessure à un mollet annoncée par son club mardi.

Sergio Ramos est "en phase de reprise progressive suite à une lésion du solaire du mollet gauche contractée à l'entraînement en fin de semaine dernière", et "son retour a l'entraînement est à prévoir dans une semaine", a expliqué le club de la capitale dans un communiqué.



Les Parisiens, vainqueurs de la Coupe de France, affrontent le champion de France Lille dimanche lors du traditionnel Trophée des champions, à Tel-Aviv (Israël).



L'ancien défenseur du Real Madrid est arrivé le 8 juillet au PSG, après avoir terminé son contrat en Espagne. A 35 ans, le joueur, quatre fois vainqueur de la Ligue des champions, a signé pour deux saisons.



Il n'est logiquement pas convoqué non plus pour le match amical de mardi soir contre le Séville FC, tout comme Kylian Mbappé, Neymar, Marco Verratti ou encore Angel Di Maria, qui sont encore en vacances ou n'ont pas terminé leur préparation.