JO de Tokyo: la Belgique termine 8e de la finale de gym par équipe

La Belgique a terminé huitième du concours général féminin par équipes de gymnastique. Maellyse Brassart, Nina Derwael, Lisa Vaelen et Jutta Verkest ont obtenu un score total de 159,695 points. La Russie, qui concourt sous bannière neutre, a été titrée devant les Etats-Unis, privés de Simone Biles après la première rotation, et la Grande-Bretagne.

Pour la première finale de leur histoire, les Belges entamaient le concours à la poutre. Derwael obtenait une note de 13,866, Verkest de 12,200 et Brassart de 10,933, pour un total de 50,065. La deuxième rotation voyait la Belgique engagée au sol. Derwael engrangeait 13,366 points, Verkest 13,066 et Vaelen 12,900. Au saut, Vaelen recevait un score de 14,233, Brassart de 14,033 et Verkest de 13,466.

La Belgique concluait par les barres asymétriques, où Derwael, double championne du monde de la discipline, obtenait une note de 15,400, en guise de répétition générale avant la finale du concours générale (jeudi) et surtout de celui par agrès (dimanche). Vaelen terminait avec 13,766 et Verkest avec 12,466.

Ce qui donnait un total de 159,695 points aux Belges, huitièmes et dernières de cette finale.

Double tenants du titre, les Etats-Unis ont perdu leur star Simone Biles après la première rotation, le saut, en raison d'un "problème médical". Les Américaines ont dès lors dû se contenter de l'argent, derrière les Russes.

La Grande-Bretagne (164,096) a décroché le bronze, devançant de peu l'Italie (163,638).