JO-2020: les volleyeurs français condamnés à l'exploit après leur défaite contre l'Argentine

Au bord de l'élimination des Jeux, les volleyeurs français se retrouvent condamnés à un exploit contre la Russie ou le Brésil après leur défaite contre l'Argentine 3-2 (23-25, 25-17, 25-20, 15-25, 15-13) mercredi à l'Ariake Arena.

Après ce revers face à un concurrent direct dans leur groupe, les Bleus, qui visaient une première médaille olympique à Tokyo, devront s'imposer face à un des deux favoris de leur poule, la Russie (sous drapeau neutre) vendredi ou le Brésil dimanche pour se classer parmi les quatre premiers de leur groupe de six et voir les quarts de finale.

"C'est sûr que comptablement on espérait sortir de ces trois matches avec au moins deux victoires, admet le capitaine Benjamin Toniutti. On ne va pas se le cacher."

"Les calculs sont simples, il faut aller chercher au moins une victoire à trois points (3-0 ou 3-1, ndlr) et avec un peu de chance, on passe", résume Trévor Clévenot, meilleur marqueur des Bleus mercredi (24 points).

À Rio en 2016, deux victoires au premier tour n'avaient même pas suffi à la bande d'Earvin Ngapeth qui s'était inclinée lors de son dernier match du premier tour contre le Brésil, déjà.

Les joueurs de Laurent Tillie, qui ne comptent qu'un seul succès, face à la Tunisie, après trois matches, ont affiché une grande fébrilité mercredi, à l'image du service raté d'entrée dans le set décisif par Ngapeth, auteur de neuf fautes directes au service.

"On perd le tie-break sur un ou deux détails, analyse le sélectionneur Laurent Tillie. Deux points qu'on ne maîtrise pas en contre-attaque et peut-être des fautes directes."

À l'issue du quatrième set, difficile pourtant d'imaginer la victoire leur échapper vue leur emprise dans cette manche, gagnée de dix points et marquée par l'entrée bénéfique à la passe de Benjamin Toniutti.

- "On se met à cogiter" -

"C’est compliqué à analyser", reconnaît Jean Patry, deuxième meilleur marqueur des Bleus mercredi (22 points). "À un moment donné on perd une balle puis une autre et on commence à cogiter tous collectivement. Chacun enchaîne une erreur. Le set est vite perdu à ce niveau-là, une fois que tu laisses trois ou quatre ballons d'affilée, tu ne reviens pas."

Signe de la tension dans la salle, dans ce qui s'apparentait à un huitième de finale, le banc français a tenté de mobiliser ses joueurs sur le terrain par des clappings en fin de match, sans grand effet.

Soupirant beaucoup, Earvin Ngapeth, qui a plusieurs fois manqué sa spéciale - le smash dos au filet - a semblé frustré. Méconnaissable par rapport à ce que lui et l'équipe avaient montré à la Ligue des nations en juin, terminée à la troisième place avec une victoire sur l'Argentine 3-0 au premier tour.

"On a un peu le frein à main, livre Laurent Tillie. On sent la pression et les joueurs n'arrivent pas à se libérer complètement."

Ses joueurs ont deux jours pour retrouver l'esprit de leur +Team Yavbou+, "capable de battre tout le monde mais aussi de perdre contre tout le monde", résumait Earvin Ngapeth juste avant le tournoi.

Vendredi serait un moment de choix pour le prouver une nouvelle fois, face à des Russes qui ont fait peu de cas (3-1) des deux bourreaux des Bleus, les États-Unis et l'Argentine.