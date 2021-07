Sir Alex Ferguson est "ravi et honoré" par le projet de statue à Aberdeen

Après celle érigée aux abords d'Old Trafford à Manchester, Sir Alex Ferguson, 79 ans, va avoir une nouvelle statue en Écosse. Le FC Aberdeen a annoncé jeudi avoir commandé une statue à l'effigie du technicien pour la placer à l'extérieur de son stade. Les Dons ont précisé que le monument en bronze sera le premier d'une série destinée à honorer les légendes du club.

"L'idée des statues et de la reconnaissance des légendes est née il y a 18 mois. En raison de la crise sanitaire, nous avons été contraints de la reporter", a avancé le président Dave Cormack. "L'arrivée de Ferguson au Pittodriee Stadium a marqué l'histoire du club la plus réussie et a placé Aberdeen sur la carte du football en Europe."

"Je suis ravi et honoré par cette reconnaissance d'Aberdeen, où j'ai passé une partie fantastique et mémorable de ma carrière d'entraîneur", a déclaré Ferguson, qui a entraîné Aberdeen pendant huit ans entre 1978 et 1986 et a remporté trois titres de champions d'Écosse, quatre coupes nationales mais surtout deux titres européens.

La statue sera créée par Andy Edwards et s'inspire d'une photo de Sir Alex lors de la célébration du titre d'Aberdeen en 1980. Edwards a également réalisé récemment des statues pour les Beatles, Sir David Attenborough, Sir Stanley Matthews et Muhammad Ali.