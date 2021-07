Diables Rouges: après Witsel et Meunier, Thorgan Hazard a rejoint Dortmund en stage

Après presque quatre semaines de préparation sans aucun joueur de l'Euro, la longue attente est pratiquement terminée pour Marco Rose, le nouvel entraîneur du Borussia Dortmund.

Deux jours après le retour des internationaux allemands Mats Hummels et Emre Can, les Diables Rouges Axel Witsel et Thomas Meunier et le Suisse Manuel Akanji ont également pris part à la séance d'entraînement jeudi matin à Bad Ragaz, en Suisse. Thorgan Hazard est arrivé jeudi après-midi. Le noyau est presque complet, il ne manque plus que le Danois Thomas Delaney et le Britannique Jude Bellingham.

Witsel, Meunier et Hazard ont atteint les quarts de finale de l'Euro avec les Diables Rouges où ils se sont inclinés 2-1 à Munich contre l'Italie, futur champion d'Europe. Meunier a marqué lors du premier match de groupe contre la Russie (victoire 3-0), tandis que Hazard a égalisé contre le Danemark (victoire 1-2) lors du deuxième match de groupe et a été l'auteur du seul but du match contre le Portugal en huitièmes de finale.