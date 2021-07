Confrence League - Les Albanais de Laç seront l'adversaire d'Anderlecht au 3e tour préliminaire

(Belga) Laç sera l'adversaire d'Anderlecht au 3e tour préliminaire de la Conference League. Les Albanais ont décroché leur qualification après avoir éliminé les Roumains d'Universitatae Craiova. Vainqueur 1-0 au match aller en Albanie, Laç et Craiova se sont quittés dos-à-dos (0-0) lors du match retour jeudi.

Le match aller aura lieu le jeudi 5 août en Albanie. Le match retour est prévu le jeudi 12 août au Lotto Park. Le vainqueur sera qualifié pour le quatrième et dernier tour préliminaire de la Confrence League. Plus tôt dans la soirée, La Gantoise a également validé son ticket pour le 3e tour préliminaire malgré sa défaite 2-0 à Valerenga. Les Gantois affronteront les Lettons de RFS. Le match aller est prévu le 5 août en Lettonie et le retour une semaine plus tard à la Ghelamco Arena.