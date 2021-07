An San, première archère à décrocher trois titres durant les mêmes Jeux depuis 1904

(Belga) La Sud-Coréenne An San est devenue la première archère depuis 1904 à remporter trois médailles d'or durant les mêmes Jeux Olympiques grâce à sa victoire 6-5 sur la Russe Elena Osipova en finale de l'épreuve individuelle, vendredi, au parc de Yumenoshima.

An, 20 ans, avait déjà remporté les deux épreuves par équipes, la mixte samedi passé et celle féminine le lendemain. Elle égale une performance réalisée en 1904 à Saint-Louis par l'Américaine Mathilda Howell. Ce succès signifie aussi qu'il ne manque plus qu'un or, celui de l'individuel messieurs, à la Corée du Sud pour faire main basse sur tous les titres mis en jeu en tir à l'arc, comme à Rio de Janeiro en 2016. Présent aux Jeux entre 1900 et 1920, le tir à l'arc a fait son retour au programme olympique en 1972. Depuis lors, la Corée du Sud domine la discipline, avec 27 médailles d'or en 44 compétitions disputées. (Belga)