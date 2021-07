JO-2020: L'Ethiopien Selemon Barega champion olympique du 10.000 m devant le grand favori Joshua Cheptegei 

L'Ethiopien Selemon Barega a été sacré champion olympique du 10.000 m devant le grand favori, l'Ougandais Joshua Cheptegei, recordman du monde de la distance, vendredi à Tokyo.

Barega l'a emporté en 27 min 43 sec 22 devant Cheptegei (27 min 43 sec 63) et l'autre Ougandais Jacob Kiplimo (27 min 43 sec 88). Il s'agit du premier grand titre de la carrière de Barega (21 ans), deuxième des Mondiaux-2019 sur 5.000 m. Le Français Morhad Amdouni a fini 10e et premier européen.

A l'issue d'une course tactique faite d'à-coups, Barega a porté l'accélération décisive dans le dernier tour pour s'emparer du premier titre en athlétisme des Jeux de Tokyo.

Après deux médailles d'or en 2012 et 2016 pour le Britannique Mo Farah, qui a échoué à se qualifier pour les JO, le titre du 10.000 m revient à l'Ethiopie qui en avait fait sa propriété grâce aux légendes de la piste Kenenisa Bekele (titré en 2004 et 2008) et Haile Gebrselassie (1996 et 2000)

Âgé de 21 ans, Barega a percé très jeune au plus haut niveau, terminant 5e des Mondiaux de Londres sur 5.000 m en 2017 à seulement 17 ans.

Ce fan de football et de Manchester United a prévu de se consacrer à la course sur route après les Jeux, où il n'est pas inscrit sur 5.000 m.