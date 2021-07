Raphael Varane a dit au revoir à ses coéquipiers et remercie le club et les fans pour ses 10 ans passé au Real Madrid

Raphael Varane a signé du côté de Manchester United. Le Français aura passé 10 ans à la Casa Blanca avec un succès incroyable : 18 trophées donc 4 Ligues des Champions.

Le défenseur souhaitait découvrir autre chose après une décennie en Espagne. Il y a quelques heures, le Français a publié un message sur Instagram pour remercier le club et les fans madrilènes.

"Ces derniers jours ont été chargé de nombreuses émotions que je souhaite désormais partager avec vous tous. Après 10 années incroyables et merveilleuses au Real Madrid, un club que je porterai toujours dans mon coeur, il est temps de se dire au revoir.

Depuis mon arrivée en 2011, ensemble, nous avons dépassé toutes les attentes et réalisé des choses dont je n'aurai jamais pu rêver. Je tiens à remercier tous les entraineurs et les personnes qui travaillent ou on travaillé au club pour tout ce qu'ils ont fait pour moi.

Un grand merci également à tous les Madridistas qui m'ont toujours donné beaucoup d'affection et avec leur grande exigence, ils m'ont poussé à donner le meilleur de moi-même et à me battre pour chaque succès.

J'ai eu le privilège de partager le vestiaire avec les meilleurs joueurs du monde. D'innombrables victoires que je n'oublierai jamais, surtout la Décima. Je me rends compte que cela a été un grand privilège d'avoir pu vivre des moments aussi spéciaux.

Enfin, je tenais à remercier tous les Espagnols et la ville de Madrid où mes deux enfants sont nés. Ce pays sera toujours spécial pour moi.

Ce fut un voyage incroyable à tous points de vue. Je repars avec le sentiment d'avoir tout donné et je ne changerais rien à cette histoire qui est la nôtre.

Un nouveau chapitre commence..." écrit le défenseur de 28 ans.