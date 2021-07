JO-2020 - Natation: Manaudou réussit sa rentrée, Dressel accélère

Revenu dans les bassins pour reconquérir l'or olympique, Florent Manaudou a réussi sa rentrée sur 50 m en signant vendredi le 2e chrono des séries, derrière son rival américain Caeleb Dressel qui chassera quatre titres en deux jours.

Plus de deux ans après son retour en mars 2019, le Marseillais de 30 ans a ajusté ses lunettes, ligne d'eau voisine de celle de Dressel, avant de ressortir en 21 sec 65, améliorant de 2/100e son meilleur temps de l'année.

"C'est hyper dense comme d'habitude le 50, il ne faut pas louper grand-chose autrement on passe vite à la trappe", a expliqué le champion olympique 2012, argenté en 2016 pour avoir cédé un centième à l'Américain Anthony Erwin.

Seul Caeleb Dressel est allé plus vite (21.32), gardant une nette marge par rapport aux 21 sec 04 réalisés en juin. "Je ne voulais pas dépenser plus d'énergie que nécessaire", a expliqué l'Américain.

Déjà titré sur 4x100 m lundi et 100 m, le Floridien de 24 ans veut encore s'adjuger le 100 m papillon et le 4x100 m quatre nages mixte samedi, puis le 50 m et le 4x100 m quatre nages messieurs dimanche.

L'ambition de Manaudou, plus simple, demeure un fantastique pari : après deux ans et demi de pause handball, il a replongé pour reconquérir sa distance fétiche. Tout en refusant désormais de "viser quoi que ce soit, parce que ça (lui) met trop la pression", nuançait-il vendredi.

- Grousset et Hénique passent aussi -

Sa deuxième carrière a démarré en juin 2019 avec des chronos encourageants, puis un aller simple en 21 sec 56 fin janvier 2020, avant que le confinement n'interrompe sa progression: il a patiné cette saison entre 21 sec 7/10e et 8/10e, a enchaîné sept 50 m au-dessus des 22 sec en mai et juin, et est resté à l'écart du podium européen (5e) mi-mai à Budapest.

Pour son dernier test avant les Jeux, le triple champion du monde 2015 avait même été battu mi-juin par Maxime Grousset, 22 ans, qui a franchi les séries de justesse vendredi avec le 15e temps (21.97).

"Il va falloir que je monte d'un cran en demi-finale", a reconnu le jeune sprinter, 6e lundi du 4x100 m aux côtés de Manaudou, puis 4e jeudi du 100 m nage libre.

Chez les filles, Mélanie Hénique s'est elle aussi qualifiée pour les demi-finales du 50 m avec le 13e temps des séries (24.69). Déjà engagée sur 100 m papillon (6e), puis 100 m nage libre (9e temps des demi-finales), Marie Wattel a en revanche été éliminée (24.82, 18e chrono).

Le Français Mehdy Metella a lui manqué pour 2/100e une qualification en finale du 100 m papillon dans la matinée, neuvième des demi-finalistes (51.32), avant que le relais 4x100 m quatre nages bleu ne soit éliminé dans la soirée (10e chrono).

- Campbell consolée -

La matinée a été dominée par la finale du 100 m dames, course-reine remportée par l'Australienne Emma McKeon (51.96), devant la révélation hongkongaise des Jeux, Siobhan Bernadette Haughey (52.27), et la deuxième Australienne Cate Campbell (52.52).

Larmes aux yeux sur le podium, Campbell, 29 ans, a savouré ce bronze au goût de renaissance, elle qui avait sombré en finale des JO de Rio (6e) alors qu'elle s'avançait en grande favorite.

Sur 200 m brasse, la Sud-Africaine Tatjana Schoenmaker s'est offert l'or et un nouveau record du monde (2:18.95), poussée par la triple championne olympique Lilly King (2:19.92), une autre Américaine Annie Lazor complétant le podium (2:20.84).

Le Russe Evgeny Rylov, qui concourt sous pavillon neutre en raison des sanctions pour dopage frappant son pays, a de son côté confirmé son succès sur 100 m dos en remportant le 200 m dos. Mais l'Américain Ryan Murphy, en argent, s'est agacé en zone mixte de cette course "probablement pas propre".

Sur 200 m quatre nages, le Chinois Shun Wang a succédé à la légende américaine Michael Phelps, qui avait raflé quatre titres entre 2004 et 2016, devant le Britannique Duncan Scott et le Suisse Jérémy Desplanches.