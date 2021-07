Mercato: Lukaku refuse une offre astronomique de Chelsea

Le journal italien bien connu, la Gazzetta dello Sport a annoncé hier que Romelu Lukaku a refusé une offre de Chelsea. Son ancien club aurait essayé de le faire revenir à Londres mais Big Rom a "poliment dit non".

Le mercato bat son plein, nous arrivons à un moment charnière de cette période particulière avec le sprint du mois d'août qui s'amorce tout doucement.

Dans le rythme effréné des coups de téléphones, celui de Romelu Lukaku a sonné cet été. L'attaquant de l'Inter Milan a été rappelé par son ancien club de Chelsea, annonce la Gazzetta dello Sport. Selon nos confrères italiens, Chelsea a proposé un salaire de "plus de 10 millions par an" à Lukaku qui touche actuellement 7,5 millions annuel.

Le Diable Rouge aurait cependant décliné l'offre des Blues et ne compte pas quitter l'Inter, cela pour deux raisons. La première c'est qu'il se sent bien à Milan et qu'il est reconnaissant au club de lui avoir ouvert une porte de sortie quand il était coincé à Manchester United et la seconde raison serait que Lukaku ne serait pas plus emballé que ça à l'idée de revenir jouer en Angleterre.

Même si l'Inter a fixé le prix de Lukaku à plus de 100 millions, il n'est pas question d'entamer des négociations. Il veut rester à Milan pour "faire encore mieux que la saison passée".