JO 2020 - La sprinteuse nigériane Okagbare suspendue pour dopage le jour de la finale du 100 m

(Belga) La sprinteuse nigériane Blessing Okagbare, l'une des outsiders pour la finale du 100 m disputée samedi, a été suspendue pour dopage à la suite d'un contrôle positif à l'hormone de croissance, a indiqué l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU).

Vice-championne olympique du saut en longueur en 2008, Okagbare, 32 ans, a été contrôlée hors compétition le 19 juillet. Elle est la première athlète déclarée positive sur la période olympique des Jeux de Tokyo. "L'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU) a suspendu provisoirement Blessing Okagbare du Nigeria avec effet immédiat après le retour positif à l'hormone de croissance d'un prélèvement (...) L'AIU a prélevé l'échantillon de Mme Okagbare lors d'un test hors compétition le 19 juillet", écrit l'AIU dans un communiqué. Interrogé par l'AFP, le gendarme antidopage de l'athlétisme n'a pas souhaité préciser si le test avait été effectué au Japon ou dans un autre pays. Techniquement, l'échantillon étant prélevé par l'AIU, il n'a pas pu l'être sur un site olympique, responsabilité de l'ITA (Agence de contrôles internationales). Blessing Okagbare était sur les listes de départ des demi-finales du 100 m samedi soir (19h15 locales, 12h15 en Belgique), la finale étant programmée à 21h50, après avoir remporté vendredi sa série en 11.05. La Nigériane est la septième meilleure performeuse de la saison sur la ligne droite (10.89 le 6 juillet). Elle est également la détentrice du record d'Afrique du 200 m (22.04 en 2018). Jeudi, le Nigeria avait vu dix de ses 23 athlètes sélectionnés pour les Jeux recalés parce qu'ils avaient échoué à satisfaire aux standards des contrôles antidopage hors compétition, le Nigeria faisant partie des pays classés "à haut risque" par l'AIU et devant se soumettre à des obligations supplémentaires. "Le système sportif au Nigeria est totalement défectueux et nous, les athlètes, en sommes toujours les victimes collatérales", avait déploré Okagbare sur Twitter. La sprinteuse fait partie d'un groupe de très haut niveau basé en Floride et entraîné par l'Américain Rana Reider, qui comporte notamment certains des favoris pour le 100 m hommes avec l'Américain Trayvon Bromell et le Canadien Andre de Grasse. Le Français Jimmy Vicaut fait aussi partie de ce groupe. (Belga)