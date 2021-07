JO 2020 - Eliott Crestan en demi-finales du 800 m

(Belga) Eliott Crestan s'est qualifié pour les demi-finales du 800 m samedi aux Jeux Olympiques de Tokyo. Le Namurois s'est classé 2e de la 5e série en 1:46.19, à 1 seconde de son record personnel.

Les trois premiers de chaque série et les six meilleurs temps repêchés sont qualifiés pour les demi-finales de dimanche. Eliott Crestan a signé le 23e chrono des engagés. Le Kényan Ferguson Cheruiyot Rotich a été le plus rapide des séries en 1h43.75. Eliott Crestan, 22 ans, est présent pour la première fois aux Jeux Olympiques. Il avait décroché la médaille d'argent de l'Euro espoirs le 11 juillet dernier à Tallinn, en Estonie. (Belga)