L'Australienne Kaylee McKeown championne olympique du 200 m dos, 2e médaille d'or à Tokyo

(Belga) La jeune Australienne Kaylee McKeown, 20 ans, déjà sacrée mardi sur le 100 m dos, est également devenue championne olympique du 200 m dos, samedi aux JO de Tokyo.

McKeown s'est imposée en 2 min 04 sec 68/100e, devant la Canadienne Kylie Masse (2:05.42) et une autre Australienne, Emily Seebohm (2:06.17). Kaylee McKeown, originaire de Brisbane, devient la première Australienne titrée aux Jeux sur cette distance, et la septième femme à réaliser le doublé 100 m-200 m, rejoignant notamment l'Américaine Missy Franklin en 2012. Samedi, elle a de nouveau devancé la Canadienne Masse, comme sur le 100 m dos de mardi. Cette dernière a pourtant fait toute la course en tête avant d'être rattrapée puis dépassée dans la dernière longueur. (Belga)