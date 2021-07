JO-2020: Manaudou en embuscade, Dressel en mode record

Revenu à la natation au printemps 2019 pour reconquérir l'or olympique du 50 m, Florent Manaudou s'est hissé en finale avec son meilleur chrono depuis son retour aux Jeux de Tokyo samedi. Seul Caeleb Dressel a été plus rapide, dans la foulée de son 100 m papillon record en or.

"J'ai décidé de lâcher prise après les Championnats de France (mi-juin) parce que je ne suis pas revenu pour souffrir, ni dans l'eau ni en dehors. Je suis revenu pour vivre des émotions, mais cette année a été pleine d'émotions négatives et pas simples à gérer", raconte le champion olympique 2012 et vice-champion olympique 2016 de l'aller simple, qui s'est adonné au handball pendant ses deux ans et demi loin des bassins. "Je me suis dit: +Nage, ne réfléchis pas trop, on verra ce que ça donne+."

La méthode a l'air de fonctionner.

Dans le bassin olympique, Manaudou a d'abord nagé son meilleur chrono de la saison en séries, 21 sec 65 qui lui ont valu le deuxième temps.

Mieux encore, il a signé en demi-finales le 50 m le plus rapide de sa deuxième carrière, en 21 sec 53. Seul Dressel a fait mieux, en 21 sec 42, certes entre ses finales du 100 m papillon et du 4x100 m 4 nages mixte.

"Je suis hyper content, je ne pensais pas être à cette place-là il y a quelques semaines, apprécie Manaudou. J'ai envie de me régaler demain (dimanche matin)" en finale.

- "Je le sens chaud" -

C'est que depuis la reprise post-confinement, le sprinter marseillais avait bouclé l'aller simple au mieux en 21 sec 67 mi-mai.

Mais à part ça, ses chronos patinaient entre 21 sec 7/10e et 8/10e, et il avait même enchaîné sept 50 m au-dessus des 22 sec en mai et juin après sa cinquième place européenne (21.81).

"Je me suis pris des gifles intérieurement", confiait alors Manaudou.

"Ça a beaucoup tourné dans sa tête, il a revu cinquante courses", confirmait son entraîneur Julien Jacquier.

Et si le triple champion du monde 2015 retrouvait sa sérénité au meilleur moment ?

"Je le sens chaud, il est de plus en plus en confiance, je le vois retrouver le sourire, plus détendu", observe Maxime Grousset, lui trop juste pour s'inviter en finale (21.87, 12e temps), deux jours près sa place au pied du podium du 100 m.

De là à rêver d'or ?

"Je pense que Caeleb (Dressel) sera devant. Après, il a le droit aussi de faire des erreurs parfois, j'espère que ça sera demain pour nous", sourit Manaudou.

Ca n'a pas été le cas sur 100 m papillon.

"Il m'a fallu un record du monde pour gagner", résume Dressel, vainqueur en 49 sec 45, cinq centièmes de mieux que sa précédente marque de référence, devant le jeune Hongrois Kristof Milak (49.68). Derrière, la concurrence est reléguée à plus d'une seconde.

- Ledecky à Paris -

"Deux des temps les plus rapides de l'histoire dans une course, ça ne vous arrive pas très souvent", souligne l'Américain.

Pour le sprinter floridien de 24 ans, il s'agit du deuxième sacre olympique individuel, deux jours après son triomphe sur sur la course reine, son troisième au total dans le bassin tokyoïte.

Mais il n'y aura pas de sextuplé après la faillite du relais américain 4x100 m 4 nages mixte, seulement cinquième pour la première apparition aux Jeux de cette épreuve dominée par les Britanniques d'Adam Peaty (3:37.58, record du monde).

Battue coup sur coup sur 400 m (2e) et 200 m (5e) par Ariarne Titmus en début de semaine - ses premiers revers olympiques individuels -, Katie Ledecky a prouvé qu'il en fallait plus pour la mettre KO: à l'or historique du premier 1500 m féminin olympiques mercredi, l'Américaine de 24 ans a ajouté celui du 800 m (8:12.57), pour la troisième fois consécutive, et devant la jeune Australienne (8:13.83).

Et Ledecky, sept titres olympiques à son palmarès à l'heure de dire au revoir à Tokyo, n'a pas dit son dernier mot.

"J'irai à Paris" pour les JO-2024, "et peut-être au-delà, on verra", assure-t-elle.

Privées de médaille d'or olympique individuelle depuis quinze ans, les nageuses australiennes en ont elle récolté une cinquième samedi dans la capitale japonaise, avec la jeune Kaylee McKeown (20 ans) sur 200 m dos.