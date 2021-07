JO-2020/Handball: les Bleues dos au mur après leur deuxième défaite

Alors qu'elles ne voulaient pas "cramer de joker", les Bleues se retrouvent le dos au mur après leur deuxième défaite du tournoi olympique face aux Russes (28-27), samedi au Yoyogi stadium, et devront battre les Brésiliennes sous peine de manquer les quarts de finale.

Rien n'est définitivement perdu pour la bande d'Estelle Nze Minko en quête à Tokyo de l'or olympique, seul titre qui manque à son palmarès, mais elle finira la phase de poule lundi par un match aux airs de huitième de finale.

"C’est un match à la vie à la mort, annonce la demi-centre Méline Nocandy. Je ne sais pas comment, mais il faut le gagner."

En cas de qualification, un immense défi devrait les attendre en quarts, surtout s'il s'agit des grandissimes favorites norvégiennes, et même des championnes du monde néerlandaises.

"Une équipe qui a de l'ambition, peu importe l'ordre, elle va finir par jouer les autres équipes", balaie Olivier Krumbholz. Même si ses joueuses ne comptent qu'une victoire après quatre matches dans ce qu'il a baptisé le "groupe de la mort".

Face aux Russes, tombeuses des Bleues en finale à Rio il y a cinq ans, les Françaises ont répété les mêmes erreurs que depuis le début du tournoi olympique: une avance dilapidée et une fin de match mal gérée.

Championnes du monde (2017) et d'Europe (2018), Allison Pineau et Estelle Nze Minko ont grillé les deux dernières balles d'égalisation, signe que les temps ont changé pour ces Bleues, accablées par les absences sur blessure (la capitaine Siraba Dembélé, l'arrière gauche Orlane Kanor et l'arrière droite Aïssatou Kouyaté).

"Je rate une contre-attaque, moi qui n'en ai jamais raté dans ma carrière je crois", souffle désabusée Allison Pineau.

- "Les mêmes scénarios" -

"Ça ne tourne pas en notre faveur, la chance n'est pas avec nous, soupire la médaillée d'argent à Rio. J'ai la sensation qu'on répète les mêmes scénarios."

Comme face à la Suède (28-28) quand elles avaient laissé filer la victoire en ratant un penalty dans l'ultime seconde après avoir gâché une avance de cinq buts.

En tête de quatre longueurs (16-12) à trois minutes de la pause, les Bleues ont laissé revenir la Russie (sous drapeau neutre) à 17-15 au moment de rejoindre les vestiaires.

Olivier Krumbholz avait pourtant procédé à des ajustements en alignant à l'aile droite Blandine Dancette plutôt que Pauline Coatanea.

Il avait aussi confié le rôle de tireuse de penalty à Allison Pineau (6/6) plutôt qu'à Grâce Zaadi, peu en réussite dans l'exercice depuis le début du tournoi (10/14) au-delà de son échec malheureux de jeudi.

Un changement inspiré puisque la rencontre a tourné au duel à sept mètres. Mais les Russes ont eu plus de cartouches (9/9), souvent fournies par Anna Vyakhireva, l'arrière droite, danger numéro un à contenir côté russe.

"Après l'avoir éloignée de notre but pendant quarante minutes, on la laisse approcher, regrette le sélectionneur. Elle passe dans un mouchoir de poche et une fois c'est but (5 au total, ndlr), une autre c'est penalty (quatre obtenus, ndlr)."

Contre les Brésiliennes qui ont tenu en échec ces mêmes Russes (24-24), il n'imagine qu'un succès: "Moi, je pense qu'on va battre le Brésil, je vous le dis."

Sa capitaine Coralie Lassource n'envisage pas autre chose: "On veut pas partir comme ça, on aura trop de regrets... On veut pas."