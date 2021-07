Lewis Hamilton le plus rapide de la 3e séance, juste devant Max Verstappen

(Belga) Lewis Hamilton (Mercedes) a signé le meilleur temps de la troisième et dernière séance d'essais libres en vue du Grand Prix de Formule 1 de Hongrie prévu dimanche, 11e manche du championnat du monde de la saison. Le Britannique a devancé son rival pour la couronne mondiale, le Néerlandais Max Vestappen (Red Bull), samedi sur le circuit de l'Hungaroring (4,381km) à Budapest.

Hamilton a réalisé 20 tours, dont le plus rapide en 1:16.826, soit 88 millièmes de mieux que Verstappen, 13 tours au compteur. Troisième, le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a signé le temps de 1:17.055. Les pilotes Ferrari, l'Espagnol Carlos Sainz (1:17.497) et le Monégasque Charles Leclerc (1:17.520), complètent le top-5 d'une séance marquée par la sortie de course de l'Allemand Mick Schumacher (Haas) Les qualifications débuteront sur le coup de 15h00. Le Grand Prix débutera dimanche à 15h. Max Verstappen est en tête du championnat avec 8 points d'avance sur Lewis Hamilton. Le Grand Prix de Belgique suivant est prévu à Spa-Francorchamps le 29 août.