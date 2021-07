Wannes Van Laer déçu de sa 27e place à Tokyo: "J'ai eu du mal à trouver mon rythme"

(Belga) Pour ses troisièmes Jeux Olympiques, Wannes Van Laer n'a pas pu faire mieux qu'une 27e place dans la catégorie des épreuves de voile à Tokyo. Une déception pour le Flandrien qui aurait espéré décrocher un meilleur résultat.

"Malheureusement, j'ai connu un départ difficile et je n'étais pas à mon niveau J'ai eu beaucoup de mal à trouver mon rythme", a écrit Van Laer sur sa page Facebook. "Même si c'était dur mentalement, je n'ai pas lâché et je me suis battu jusqu'au bout. Lors des deux derniers jours, j'ai mieux navigué mais les performances des trois premiers jours étaient trop difficiles à remonter." Néanmoins, le natif d'Ostende, 17e à Rio en 2016, veut retenir le positif des ces Jeux. "J'ai été très heureux de pouvoir participer à mes troisièmes Jeux Olympiques consécutifs. Ces Jeux ont vraiment été spéciaux à différents niveaux et cela restera une expérience incroyable. Je remercie mon équipe et je suis reconnaissant de les avoir autour de moi", a-t-il conclu. (Belga)