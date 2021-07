Potty et Lémeret sur le podium en GT4 à Spa

(Belga) Antoine Potty et Stéphane Lémeret sont montés sur le podium ce week-end en GT4 European Series en ouverture des 24 Heures de Spa-Francorchamps.

Arrivés en leader du championnat en Silver Cup, Antoine Potty et Stéphane Lémeret (Toyota) ont confirmé leur statut à domicile en terminant 4e de la Course 1 avant de monter sur la plus petite marche du podium en Course 2 samedi. Une troisième place obtenue dans le dernier virage après la crevaison d'une McLaren. Venu faire une pige en compagnie de l'Italien Luca Bosco, Maxime Soulet (Mercedes) était engagé en Pro-Am. Un bon week-end pour le Hennuyer qui a terminé à chaque fois dans le top 10 au général et à deux reprises en deuxième position dans sa catégorie. Le week-end a par contre été plus compliqué pour Paul Theysgens (Aston Martin), épaulé par le Suisse Pascal Bachmann, qui a terminé 10e et 11e de la catégorie Am Cup. (Belga)