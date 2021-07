Pro League: Charleroi et Saint-Trond se quittent dos à dos

Charleroi recevait Saint-Trond dans le cadre de la 2e journée de Pro League.

Les Zèbres et les Canaris n'ont pas réussi à trouver la faille de l'adversaire et se quittent dos à dos sur un score nul et vierge, 0-0.

Un match qui aura malgré tout été assez rugueux, six cartons jaunes ont été distribués.

Premier coup d'arrêt pour les deux clubs qui avaient remporté chacun leur premier match. Charleroi s'était largement imposé 0-3 à Ostende tandis que Saint-Trond avait battu Gand à domicile 2-1.

La suite de cette 2e journée de championnat verra Cercle Bruges-OHL à 18h30 en même temps que Seraing-Malines. Et ce soir Anderlecht se déplace à Eupen sur le coup de 20h45.