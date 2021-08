JO de Tokyo: Kevin Borlée en demi-finales du 400m malgré une courte nuit suite à une "surprise"

Aux JO de Tokyo, Kevin Borlée s'est qualifié pour les demi-finales du 400 mètres qui auront lieu demain. Le Belge a souffert de la cuisse pendant la course et doit voir le médecin.

Kevin Borlée n'a regagné son lit qu'à 1h30 après avoir disputé samedi la finale olympique du 4x400m mixte. Mais cela ne l'a pas empêché de réussir ce dimanche son meilleur chrono de la saison sur 400m en séries et de se qualifier en demi-finales.



Après la finale, conclue à la cinquième place par la Belgique, Borlée a été désigné pour le contrôle antidopage, une surprise pour l'athlète. "Je n'ai pas beaucoup dormi, environ cinq heures. Le contrôle antidopage a duré très longtemps. Je n'ai pu quitter la salle qu'à minuit. Après, je devais encore rentrer, manger quelque chose, me faire soigner", a raconté Borlée.

Malgré cette courte nuit, Borlée a réussi à prendre la deuxième place de sa série à 45.36, 20 centièmes de mieux que le chrono réalisé en France il y a quelques semaines. "J'avais une très bonne sensation, j'avais tout sous contrôle."

"Le plus important, c'est le 4x400m. Je ne vais rien risquer"

Dimanche matin, le thermomètre affichait 39 degrés au Stade Olympique de Tokyo. "Mais cela ne me dérange pas, j'aime ça. Je préfère m'échauffer comme ça que par 20 degrés. C'est juste que la piste est extrêmement chaude", a confié Borlée.

A la fin de sa course, le Belgian Tornado s'est brièvement touché la cuisse droite. "Cela tirait un peu. Je vais voir avec le médecin et le kiné comment ça va", a ajouté Borlée, qui espère disputer la demi-finale lundi, mais ne prendra aucun risque en vue du 4x400m. "Je suis très content, la forme est là. Mais le plus important, c'est le 4x400m. Je ne vais rien risquer."