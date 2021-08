Pro League: Seraing s'impose face à Malines, OH Louvain partage au Cercle de Bruges

Seraing s'est imposé 1 à 0 face à Malines pour le compte de la 2e journée du championnat de Belgique de football samedi alors que le Cercle de Bruges et OH Louvain ont partagé l'enjeu (1-1).

Seraing a remporté sa première victoire depuis son retour dans l'élite du foot belge, 25 ans après l'avoir quitté. Le seul but de la partie pour les Serésiens a été inscrit par Marius à la 14e minute permettant aux néo-promus liégeois d'engranger leur première victoire au sein de l'élite après un revers en ouverture à Courtrai (2-0). Les Malinois l'avaient emporté eux 3-2 contre l'Antwerp.

Après avoir mené 0-1 par Henry à la demi-heure de jeu, OH Louvain s'est fait rejoindre par le Cercle de Bruges à un peu plus d'un quart de la fin sur un but de Rubio (73e). Les Brugeois enchainent ainsi avec un partage après leur victoire au Beerschot (0-1) lors de la première journée. Les Louvanistes avaient déjà partagé, sur le même score (1-1), face à Zulte Waregem lors de la première journée.