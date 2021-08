Olivier Giroud marque déjà avec l'AC Milan, son nouveau club

Après avoir fait le tour en Angleterre, Olivier Giroud a signé cet été à l'AC Milan, une décision qui semble être la bonne pour le Français.

Olivier Giroud est arrivé cet été à l'AC Milan en provenance de Chelsea où il ne rentrait pas dans les plans de Thomas Tuchel.

Hier, pour son premier match avec les Rossonerri, Giroud a trouvé la faille face à Nice, en match amical.

Les Niçois avaient ouvert le score sur pénalty à la 59e minute grâce à Amine Gouiri. Dans la foulée, Milan effectue quatre changements dont celui d'Alexis Saelemaekers. Giroud est monté à la place de Rafael Leao lors de ce quadruple changement.

À peine 5 minutes plus tard, bien servi par Samu Castillejo, Olivier Giroud trompe le gardien Niçois et remet les deux équipes à égalité. Le score n'évoluera plus dans ce match où Milan a effectué 10 changements.