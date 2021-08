Valterri Bottas et quatre autres pilotes abandonnent dès le départ en Hongrie suite à un carambolage

(Belga) Le départ du Grand Prix de Hongrie de Formule 1 dimanche sous la pluie sur le circuit de l'Hungaroing à Budapest a été agité après un carambolage dès le premier virage impliquant plusieurs voitures, provoqués à l'origine par un freinage trop tardif du Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes).

Le drapeau rouge a été brandi par les commissaires de courses deux tours plus tard en raison des débris sur la piste, permettant à plusieurs pilotes d'aller faire réparer leur monoplace comme le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), leader au championnat du monde, mais cinq pilotes n'ont pu repartir. L'accident a coûté l'abandon en effet à Valtteri Botas, le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), le Mexicain Sergio Perez (Red Bull), le Canadien Lance Stroll (Aston Martin), et le Britannique Lando Norris (McLaren). Lewis Hamilton (Mercedes), en pole position, a échappé à l'accident, Verstappen, par contre, a été violemment percuté sur son flanc droit. Il a pu repartir mais, lorsque la course a été interrompue, il n'était plus que 13e. Un second départ a été donné une demi-heure plus tard. Après leur accident, déjà au premier tour, à Silverstone, Verstappen et Hamilton n'avaient que huit points d'écart au championnat avant le départ de cette 11e manche. La piste s'asséchant, les pilotes sont ensuite très rapidement rentrés pour changer les pneumatiques de leur monoplace.