Un régal pour les yeux: un but légendaire de Pelé recréé par ordinateur (vidéo)

Le joueur brésilien Pelé, considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football, était actif à une époque où les caméras n'étaient pas aussi présentes sur les terrains. Mais la magie du numérique fait des miracles pour savourer l'un des buts clés de sa carrière.

Pelé est une légende du football mondial. Le joueur brésilien est toujours crédité de 643 buts sous les couleurs du Santos, où il a évolué entre 1956 et 1974. Une période lors de laquelle le football n'était pas aussi filmé qu'aujourd'hui. Impossible, donc, de retrouver les vidéos de l'ensemble de ses buts. Y compris le plus légendaire d'entre eux, qu'il avait inscrit contre l'Atlético Juventus.

Dans diverses interviews, Pelé affirmait avoir réalisé des coups du sombrero sur trois défenseurs consécutivement, avant de faire de même sur le gardien, ponctuant sa phase de la tête. Le but a aujourd'hui été recréé par ordinateur sur base de la description du joueur. Avec une certitude: ce but ferait encore le tour du monde aujourd'hui tant il est parfait et somptueux.

Une magnifique vidéo !