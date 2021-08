Du lourd pour Genk en Ligue des Champions, l'Antwerp face à des adversaires abordables en Europa League

Ligue des Champions

Le Racing Genk, s'il parvient à écarter la redoutable équipe ukrainienne du Shakhtar Donetsk, défiera en barrages de la Ligue des Champions le vainqueur du duel entre les Français de l'AS Monaco et les Tchèques du Sparta Prague. Tel a été le résultat du tirage au sort de la principale compétition européenne de football, qui s'est tenu ce lundi midi à Nyon, en Suisse, au siège de l'UEFA.



Dauphin du Club de Bruges la saison dernière sur la scène domestique, le KRC Genk va entamer son parcours continental mardi en Ligue des Champions par la réception des Ukrainiens du Shakhtar Donetsk (20h) pour le compte du 3e tour préliminaire. Ils joueront le match retour le 10 août, sur la pelouse du Stade Olympique de Kiev (19h30). Une élimination les enverrait directement en phase de groupes de l'Europa League. En cas de qualification, les Genkois défieront en barrages le vainqueur de AS Monaco-Sparta Prague. Les barrages se tiendront les 17 ou 18 août pour l'aller, les 24 ou 25 août pour le retour.

En cas de défaite à ce stade de la compétition, Genk jouerait également la phase de groupes de l'Europa League. Les tirages au sort de l'Europa League, avec l'Antwerp, et de la Conference League, qui concerne Anderlecht et La Gantoise, sont prévus dans la foulée.

Europa League

L'Antwerp fera son entrée en lice sur la scène européenne lors des barrages de l'Europa League le 19 août prochain. Le Great Old y défiera le vainqueur du duel entre les Chypriotes de l'Omonia Nicosie et des Estoniens de Flora Tallinn, afin de valider son ticket pour la phase de groupes. Tel a été le résultat du tirage au sort effectué lundi au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse.



L'Antwerp, 3e de D1A la saison dernière, bénéficiait du statut de 'priorité 1" et pouvait jouer contre une formation issue du pot 4 ou du pot 3, soit un adversaire théoriquement à sa portée. Le sort est tombé sur le vainqueur du duel entre Nicosie et Tallinn, issus du pot 3. Les deux clubs, champions la saison dernière dans leur pays respectif, se sont inclinés au 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le retour se tiendra le 26 août.

L'équipe anversoise a très mal débuté son championnat. Après des défaites à Malines (3-2) et contre Courtrai (0-1), la phalange du Danois Brian Priske est seule à la dernière place.