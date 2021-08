 Heurté par un quad en pleine course, ce pilote belge renonce aux 24h de Spa (photos)

Laurens Vanthoor a vécu une drôle d'édition des 24h de Spa. Le pilote belge, reconnu dans le monde de l'endurance et pilote d'usine pour Porsche, était engagé aux côtés de Nick Tandy et d'un autre ancien vainqueur de l'épreuve, un certain Maxime Martin. Mais le trio s'est transformé en duo dimanche matin, alors qu'il restait de longues heures de course.

En effet, Laurens Vanthoor a renoncé à la fin de la course. Et ce pour une raison bien étonnante. "Je marchais vers mon box, en plein milieu du paddock, pour prendre mon relais", raconte le Belge sur Instagram. "Malheureusement, un quad passait par là et ne m'a pas vu. Je n'ai pas pu freiner, il m'a percuté et je suis lourdement tombé sur la tête. J'ai été emmené à l'hôpital pour un scan".

Et le verdict est tout de même sévère: un nez cassé, quelques points de suture et de nombreux petits coups au visage. "J'ai connu des jours meilleurs, mais je vais bien, je suis juste désolé de ne pas pouvoir rouler", a-t-il détaillé. Il espère cependant reprendre du service dès ce weekend aux États-Unis.

L'équipe a franchi la ligne en cinquième position.