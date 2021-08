Haltérophilie: Anna Van Bellinghen termine à la 11e place dans la catégorie des +87 kg

(Belga) Anna van Bellinghen s'est classée à la 11e place dans la catégorie des plus de 87 kg en haltérophilie aux Jeux Olympiques de Tokyo lundi. La médaille d'or est revenue à la Chinoise Wenwen Li qui a soulevé 320 kg au total, signant un nouveau record olympique.

Dans le groupe B lundi matin, Van Bellinghen a soulevé 96 kilos à l'arraché (la barre est saisie au sol et brandie au-dessus de la tête dans un seul mouvement) puis 123 kilos à l'épaulé-jeté (la barre est saisie au sol et d'abord posée sur l'avant des épaules et dans un second mouvement, brandie au-dessus de la tête à bout de bras) pour un total de 219 kilos. La Bruxelloise devait cependant attendre les résultats des dix concurrentes restantes dans le groupe A pour connaître sa place finale. La médaille d'or a été remportée par la Chinoise Wenwen Li qui a soulevé 320 kg au total, signant un nouveau record olympique. La Britannique Emily Campbell (283 kg) prend la médaille d'argent et l'Américaine Sarah Robles (282 kg) se pare de bronze. Première athlète transgenre à participer aux Jeux Olympiques, la Néo-Zélandaise Laurel Hubbard n''est parvenue à soulever aucune barre. (Belga)