JO-2020/Hand: Vincent Gérard sur les traces de sa campagne 2017

Un taux fleuve de 40% pour détrôner son prédécesseur dans ses fonctions de numéro un. L'année 2017 reste l'apogée de Vincent Gérard. Le gardien des Bleus avait terminé le Mondial de handball avec une moyenne monstrueuse de tirs arrêtés qu'il s'efforce de retrouver aux Jeux de Tokyo.

Définitivement porté au pouvoir à l'issue du tournoi avec la retraite internationale de Thierry Omeyer, Vincent Gérard a depuis perdu son état de grâce. Et ses performances dans les compétitions intermédiaires, les Mondiaux et l'Euro de l'Olympiade écoulée, ont fait douter.

Face à la Norvège dimanche, le gardien du Paris SG a retrouvé sa splendeur d'il y a quatre ans: 38% de tirs arrêtés dont quatre penalties (sur cinq). Vincent Gérard a même écoeuré deux fois le "roi du Nord" Sander Sagosen au jet de sept mètres. Des parades fêtées avec démonstration, comme il en a l'habitude. Et particulièrement soulignées par ses coéquipiers, bruyants sur le banc à chacune de ses parades.

"C'est important quand il fait des arrêts de le pousser, comme lui va nous pousser", expliquait Dika Mem après la victoire contre l'Espagne (36-31). Façon de réfuter que les félicitations sont plus appuyées pour mettre en confiance le portier.

"Quand tu prends deux ou trois tirs ou que tu butes sur trois arrêts d'affilée, tu perds la confiance, développe l'arrière des Bleus. Si en plus tu as derrière des mecs qui font la grimace..."

Pas question d'enfoncer leur gardien peu en réussite ces dernières années à l'entrée dans le dernier carré, que ce soit en équipe de France ou avec le PSG. Entre les demi-finales de l'Euro-2018, des Mondiaux 2019 et 2021 et celle de la dernière Ligue des champions avec son club, il n'a jamais dépassé les 19% de tirs arrêtés.

- "Stress en trop" -

"Si on refait mon Mondial, la demi-finale n'a pas été bonne, reconnaissait l'intéressé durant la préparation. Mais le reste du tournoi a été de bonne facture."

Son tournoi de qualification olympique en mars aussi alors que la pression était maximale sur les hommes de Guillaume Gille. Comment comprendre ces fluctuations ?

"C'est un peu de tout, des mauvaises performances, un manque de confiance peut-être, un stress en trop, tentait d'élucider avant les Jeux l'autre gardien Yann Genty. Je n'arrive pas à l'expliquer mais il va falloir qu'on corrige ça pour aller le plus loin possible."

Le duo du PSG peut compter sur le soutien de Guillaume Gille: "Des gardiens qui sont qualifiés pour deux Final 4 de Ligue des champions la même année, il n'y en a pas beaucoup", fait remarquer le sélectionneur avant les Jeux.

Après les cinq matches de la phase de groupes à Tokyo, Vincent Gérard lui a donné raison en affichant un taux d'arrêts bien plus conforme à ses standards: 29%. Il a connu un match plus délicat face à Bahreïn mardi, seulement trois arrêts (19%) en première période avant de céder sa place à la pause à Yann Genty. De quoi réveiller les doutes avant ces maudites demi-finales qui ne lui réussissent pas et c'est peut-être tant mieux.

"Il a peut-être été critiqué ces derniers temps mais Vincent, je le connais, c'est un compétiteur hors pair, disait avant les Jeux Valentin Porte. Il va se nourrir de ce genre de critiques."