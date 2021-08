Caleb Ewan prolonge jusqu'en 2024 chez Lotto Soudal

(Belga) Caleb Ewan a prolongé de deux ans son contrat, jusqu'en 2024, son contrat avec Lotto Soudal, a annoncé mardi la formation WorldTour belge, que le sprinter australien de 27 ans avait rejointe en 2019.

Caleb Ewan, 51 victoires en carrière, a enlevé 22 bouquets sous le maillot de Lotto Soudal, dont cinq étapes du Tour de France , quatredu Tour d'Italie, le Grand-Prix de l'Escaut, la Brussels Cycling Classic et des étapes dans le Tour Down Under. "Je me sens à la maison ici, c'est une équipe que je suis fier de représenter et ensemble, nous avons obtenu de merveilleux résultats mais je m'engage à ce que ce ne soit que le début, nous avons des moments passionnants devant nous", a déclaré Caleb Ewan dans un communiqué de Lotto Soudal. "Je pense qu'il y a encore place à l'amélioration et j'ai vraiment hâte de travailler avec notre train de sprint composé de Jasper De Buyst, Roger Kluge, Harry Sweeny et Frederik Frison, ainsi que ceux qui rejoindront bientôt notre équipe. Je pense que nous pouvons réaliser de grandes choses", ajoute l'Australien, qui avait dû abandonner au soir de la 3e étape du Tour le 28 juin dernier. Victime d'une chute au sprint de l'arrivée de l'étape à Pontivy, il a quitté la course avec une fracture de la clavicule droite. Lotto Soudal a en outre annoncé mardi la prolongation de contrat de Frederik Frison, jusqu'en 2023, et l'arrivée de Rüdiger Selig, qui quitte BORA-hansgrohe après cinq ans. Le coureur allemand de 32 ans, qui a servi de locomotive à des sprinters comme qu'Alexander Kristoff, Peter Sagan, Sam Bennett et Pascal Ackermann, a signé un contrat de deux ans. (Belga)