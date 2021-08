JO-2020: les Bleus prêts à jouer des coudes pour "deux médailles, dont un titre" en eau libre

Quelque peu frustrée après Rio où sa nageuse Aurélie Müller avait été disqualifiée, l'équipe de France de nage en eau libre vise à Tokyo "deux médailles, dont un titre" avec Marc-Antoine Olivier, médaillé de bronze lors des derniers JO.

Les Bleus se présentent au Japon "pour y exceller", affirme le directeur technique national de la nage en eau libre auprès de la Fédération française de natation, Stéphane Lecat.

Et tout a été fait pour: "une préparation individualisée pour chaque nageur" (David Aubry à Montpellier, Marc-Antoine Olivier dans la Sierra Nevada et Lara Grangeon à Font-Romeu), une arrivée précoce en stage au Japon pour permettre aux organismes de s'habituer au décalage horaire mais aussi à la chaleur et à l'humidité, et un hôtel réservé en dehors du village olympique, pour se préserver de tout risque sanitaire.

La particularité de l'épreuve de 10 km, mercredi pour les dames et jeudi pour les messieurs, tient à son heure de départ très matinale (06h30 locales), sans oublier la température de l'eau (de l'ordre de 30 à 31 degrés dans la baie de Tokyo) et le fort taux d'humidité de l'air.

"Pour ce qui est de la chaleur de l'eau, ça fait quatre ans qu'on analyse les réactions physiologiques des nageurs", d'où les préparations individualisées, explique Stéphane Lecat, pour qui les nageurs doivent aussi dans ces conditions de chaleur faire attention au "syndrome de la grenouille cuite".

Ce phénomène fait que quand on plonge un corps non habitué à la chaleur dans l'eau, quand la température monte du fait de l'effort, il y a un risque de ne pas s'en rendre compte, de continuer à "s'agiter dedans" jusqu'à "l'explosion", détaille-t-il.

La préparation a donc été optimisée afin de donner toutes ses chances de titre à Marc-Antoine Olivier qui, depuis les JO-2016, est devenu vice-champion du monde en 2019 et a décroché en mai la 2e place aux Championnats d'Europe à Budapest derrière son grand rival, l'Italien Gregorio Paltrinieri, titré à Rio sur le 1.500 m nage libre et déjà médaillé d'argent sur le 800 m à Tokyo.

- Attendu et favori -

Le Nordiste devra également se méfier de l'Allemand Florian Wellbrock, champion du monde en titre et déjà en bronze à Tokyo sur le 1.500 m nage libre dimanche, ainsi que du champion olympique de Rio, le Néerlandais Ferry Weertman.

"La différence avec Rio, c'est que cette fois, il sera attendu. Mais il le gèrera très bien, je ne l'ai jamais vu paniquer, il assume complètement ce rôle", assure Stéphane Lecat.

Dans la course féminine, Lara Grangeon, dont ce sont les troisièmes JO, "peut vraiment nous surprendre", ajoute le DTN.

La nageuse, qui fêtera ses 30 ans en septembre, l'admet: elle a désormais "plus de mal à récupérer" entre chaque séance d'entraînement, mais a su adapter son programme, en y ajoutant de la course à pied, qui lui sert à "développer la puissance de (ses) jambes dans le sprint final", et de la boxe, car ça se bagarre pas mal dans l'eau, notamment aux passages des bouées, et les nageuses peuvent être parfois "violentes".

Les trois qualifiés français sont entraînés par le médiatique Philippe Lucas, ex-mentor de Laure Manaudou, "qui a beaucoup apporté à l'eau libre": "son charisme, son exigence, son sens de l'organisation mais aussi des résultats", détaille Stéphane Lecat. Il faut oublier "sa caricature du mec qui gueule: il est très bienveillant mais sans complaisance" et, sourit-il, "la plupart du temps, il est très calme".