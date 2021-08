Image incroyable au Tour de Burgos: les coureurs passent à quelques centimètres des flammes (photo)

Le Belge Edward Planckaert (Alpecin) a remporté mardi la 1re étape du Tour de Burgos au sommet de l'Alto del Castillo dans la ville de Burgos, marquée par la chute du Colombien Egan Bernal, le vainqueur du dernier Giro.

Planckaert a réglé au sprint un petit groupe de cinq coureurs formé dans l'ascension finale sur une accélération du Français Romain Bardet (DSM). Le Belge signe à 26 ans son premier succès depuis ses débuts professionnels en 2017.



Il a devancé l'Espagnol Gonzalo Serrano (Movistar), deuxième dans le même temps que lui, l'Italien Vincenzo Albanese (EOLO) et le Colombien Santiago Buitrago (Bahrein), troisième et quatrième à 1 seconde. Bardet, qui n'avait plus couru depuis le Giro fin mai, termine 5e à 3 secondes.



A quelques secondes de ce groupe de cinq, l'Australien Robert Stannard a réglé un premier groupe de chasse dans lequel figurait l'un des favoris de l'épreuve, l'Espagnol Mikel Landa. Deux autres favoris pour la victoire finale, le Colombien Egan Bernal et le Britannique Adam Yates, pris dans une chute à 19 kilomètres de l'arrivée, ont perdu beaucoup de temps. Bernal, qui souffre de contusions et d'écorchures selon sa formation, a terminé à près de dix minutes du vainqueur, Yates à plus de douze.



A la fin de cette étape longue de 161 km dont le départ a été donné au pied de la cathédrale de Burgos, les coureurs avaient à gravir deux fois la montée de l'Alto del Castillo, longue d'environ 1 kilomètre avec une pente moyenne de 5,5 %. Mercredi, la 2e étape, la plus longue (175 km) d'un Tour qui en comporte cinq, aura un profil un peu plus accidenté. Elle emmènera le peloton de Tardajos à Briviesca, avec au programme le franchissement d'un col à plus de 1000 m d'altitude.