Le mercato EN DIRECT: Manchester City va boucler le dossier Grealish

Suivez le mercato hivernal en direct sur RTLsport.be!

Les dates du mercato

Allemagne : 1 juillet au 31 août

Angleterre : 9 juin au 31 août

Belgique : 15 juin au 31 août

Espagne : 1 juillet au 31 août

France : 9 juin au 31 août

Italie : 1 juillet au 31 août

Pays-Bas : 9 juin au 31 août

LES DIABLES ROUGES

Romelu Lukaku continue de faire vibrer Chelsea. Les Blues rêvent de récupérer leur ancien attaquant, mais une offre monstrueuse qui suit le premier refus milanais. (Lire l'article complet)

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

Lionel Messi devrait de son côté prolonger à Barcelone. Selon le Mundo Deportivo, l'annonce officielle de cette prolongation pourrait tomber dès jeudi. Il va réduire son salaire de 50%.

Jack Grealish va bien signer à Manchester City. Selon le Daily Mail, le joueur anglais va se diriger ce mercredi à Manchester pour signer son contrat. Il va coûter 117 millions d'euros aux Skyblues.

Hakim Ziyech veut déjà quitter Chelsea. Le club anglais ne compte pas sur lui. Un an après son arrivée, il pourrait rejoindre l'AC Milan, qui aimerait obtenir un prêt avec option d'achat, selon la presse italienne.

Passé par Genk entre 2015 et 2017, Leon Bailey évoluera en Premier League cette saison. Le Jamaïcain s'est entendu avec Aston Villa et quitte donc le club allemand du Bayer Leverkusen, a confirmé mercredi le club de Birmingham sur son site internet. Le Jamaïcain a déjà passé sa visite médicale et a paraphé un contrat jusqu'en 2025 avec la formation anglaise. Le joueur de 23 ans, qui compte 10 sélections avec la Jamaïque, a marqué 39 buts et délivré 22 passes décisives en trois saisons et demie avec Leverkusen en Bundesliga. Le coach d'Aston Villa, Dean Smith, s'est réjoui de son arrivée. "Leon est un jeune attaquant très prometteur, doté d'une grande vitesse et d'une grande créativité. Nous sommes maintenant impatients de le voir montrer ses compétences avec Aston Villa en Premier League." A Genk, Leon Bailey avait inscrit 16 buts en 77 apparitions.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Anderlecht tient son attaquant. Joshua Zirkzee est prêté par le Bayern Münich. (Lire l'article complet)

L'attaquant brugeois Kaveh Rezaei évoluera avec le maillot d'OH Louvain cette saison, ont confirmé mercredi le FC Bruges sur Twitter et le club louvaniste sur son site internet. L'attaquant a signé un contrat d'un an assorti d'une année supplémentaire en option