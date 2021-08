Fête dans l'avion, beuveries et vomi: des athlètes australiens critiqués aux Jeux Olympiques de Tokyo

L'association olympique australienne est stupéfaite. Plusieurs de ses sportifs, notamment dans le rugby, sont pointés du doigt par les organisateurs des JO de Tokyo pour des comportements absurdes. Dans le lot, notamment, des beuveries surprises dans le village olympique.

L'équipe olympique australienne a bien profité de ses Jeux Olympiques, visiblement. C'est du moins le cas des équipes de rugby à 7 et de football, qui sont ciblées par les organisateurs en raison d'une série de manquements dans leur comportement.

Selon les médias nationaux, ces deux groupes ont notamment fait parler d'eau dans l'avion les ramenant au pays. Complètement alcoolisés, ils auraient entamé des mouvements de foule dans l'appareil et endommagé certains éléments. Mais ce n'est pas tout, puisque des problème sont aussi survenus dans le village olympique. Cette fois, ce sont les équipes de rugby et d'aviron qui ont fait n'importe quoi: ils auraient notamment organisé des beuveries démentielles vendredi et samedi.

Leurs chambres ne seraient plus qu'un tas de ruines, avec notamment du mobilier détruit. Les femmes de ménage se sont plaintes de traces de vomi dans les chambres, sans doute en raison de l'alcool. Certains sportifs auraient aussi fait du bruit en face de chambres d'adversaires d'autres nations pour les perturber. La fédération se dit déçu et veut prendre des mesures le plus vite possible.