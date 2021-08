JO: les Red Lions battent l'Australie en finale et remportent la victoire la plus importante de leur vie 

ON EST CHAMPION OLYMPIQUE !

Les Red Lions ont remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo après leur victoire aux shoot-outs (1-1, 3-2) contre l'Australie en finale. Après l'argent aux Jeux de Rio, puis des titres de champions d'Europe et du Monde, cette victoire est la consécration d'une génération et d'un encadrement sportifs de haut niveau.

Le match

Après une première mi-temps d'observation où les Belges auront tout de même eu deux penalty corner (pc), les deux équipes rentrent aux vestiaires sur le score de 0-0.

La reprise se passe très bien pour les Red Lions qui ouvrent le score après seulement deux minutes (0-1). Les Australiens mettent la pression et sont récompensés via Tom Wickham en début de quatrième quart temps (1-1).

Dans les derniers instants, l'Australie prend le dessus et presse nos Lions de tous les côtés. La défense Belge plie mais ne rompt pas et le score reste de 1-1 à la fin du match.

Le titre olympique se jouera aux shoot-out. L'Australie est la première à s'élancer mais Vincent Vanasch repousse la tentative. Les deux pays réussissent ensuite à marquer chacun leurs essais. Jusqu'au tour du capitaine belge, Félix Denayer. Le porte drapeau de la délégation belge se rate totalement et les deux équipes se retrouvent à égalité avec 2 essais conclus en trois tentatives. Vincent Vanasch repousse une nouvelle fois pour remettre les Belges devant. Victor Wegnez pouvait redonner l'avance aux Lions mais était victime d'une faute du portier australien et c'est Alexander Hendrickx qui faisait 3-2 sur stroke. Dans la foulée, le poteau de Vanasch détournait la cinquième tentative australienne et le camp belge pouvait exulter. Cependant, le portier belge avait touché le pied de Whetton avec son stick et l'Australien pouvait retenter sa chance. Le triple meilleur gardien du monde ne tremblait pas et assurait le titre après lequel elle court depuis 5 ans.

Après la défaite douloureuse face à l'Argentine à Rio en 2016 (4-2), les Belges ont grandis et appris à gagner. Un titre de champion du monde et un autre de champion d'Europe. S'ils n'ont pas remporté le dernier championnat d'Europe qui se jouait en juin c'est que l'or olympique était leur seul et unique objectif. Le pic de forme n'était pas encore atteint et les Lions s'étaient inclinés face aux Pays-Bas, futur vainqueurs du tournoi.

Avec l'or olympique, les Red Lions complètent leur palmarès qui compte maintenant tous les trophées possibles.

C'est le dénouement idéal pour plusieurs membres de la sélection, qui ont déjà annoncé qu'ils ne poursuivraient pas après les Jeux. C'est le cas de John-John Dohmen et du sélectionneur Shane McLeod, entre autre.

Bravo les gars !