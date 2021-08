Ambiance dans un club de hockey à Wavre: "Ils ont travaillé comme des arracheurs de dents pendant 5 ans"

Notre équipe nationale de hockey sur gazon dispute en ce moment la finale du tournoi olympique à Tokyo. Les Red Lions sont opposé à l'Australie pour une médaille d'or. Une rencontre suivie avec beaucoup de passion dans les clubs de hockey, comme au Lara Hockey Club de Wavre. Des dizaines de spectateurs s'y sont réuni pour assister au match.

Philippe Van Erkel, président du club : "C'est une finale de JO, ce sont les meilleurs du monde qui jouent", a-t-il expliqué en ouverture du journal de 13h, à 15 minutes de la fin du match et d'une médaille d'or qui manque à leur palmarès après la médaille d'argent aux JO de Rio. "Ils ont travaillé comme des arracheurs de dents pendant 5 ans et n'ont que cette obsession là. Ce sont eux qui ont le plus à perdre finalement par rapport aux Australiens", a-t-il ajouté.