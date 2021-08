Fracture du péroné pour le défenseur de Leicester Wesley Fofana

(Belga) Le défenseur français de Leicester Wesley Fofana a annoncé jeudi avoir eu le péroné fracturé lors d'un match amical mercredi contre Villarreal.

"Je vous donnerai plus de nouvelles quand nous aurons un diagnostic définitif, mais nous savons déjà que j'ai une fracture du péroné", a-t-il tweeté au petit matin. "Je reviendrai bientôt plus fort: Ne vous inquiétez pas", a ajouté l'ancien joueur de Saint-Etienne, accompagnant son message d'une photo le montrant souriant dans son maillot bleu, vraisemblablement depuis son lit d'hôpital. Le Français de 21 ans a été victime d'un tacle très violent de l'avant-centre de Villareal Fernando Nino, qui s'est jeté sur sa jambe gauche alors qu'il était en retard et qu'il courait derrière lui. Fofana avait connu une excellente première saison avec le club de Youri Tielemans, Timothy Castagne et Dennis Praet, qu'il avait rejoint en octobre dernier. Il s'était imposé rapidement comme un élément-clé (38 matches disputés) de Leicester, qui avait fini la saison dernière 5e de la Premier League et avait remporté la Coupe d'Angleterre. (Belga)