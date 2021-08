Les Red Lions félicités de toutes parts après leur sacre olympique

Les Red Lions, l'équipe masculine de hockey belge s'est imposée en finale des Jeux Olympiques, remportant ainsi l'or cinq ans après avoir perdu en finale à Rio.

"Félicitations les Red Lions. Quelle performance", disent les Diables Rouges sur leur compte officiel. "Passionnant jusqu'à la fin ! Impressionné par mon collègue gardien de but Vanasch et par l'équipe belge de hockey. L'or est à vous!", s'est exclamé Thibaut Courtois, le keeper des Diables Rouges et du Real Madrid. "Dix-huit médailles d'or de plus", écrit-il. "Quelle perfomance d'équipe", dit pour sa part un autre gardien Diable Rouge, Simon Mignolet (FC Bruges).

"Champions", Bravo les Lions", écrit le FC Bruges ou encore "Félicitations les Red Lions et Victor Wegnez", s'exclame le Standard.

En dehors du monde du sport, le palais royal a réagi également rapidement. "Médaille d'or pour les Red Lions aux JO de Tokyo 2020! Quel superbe parcours ! Félicitations ! Go @teamBelgium".