Les Red Lions sont champions olympiques: voici où et quand ils donnent rendez-vous à leurs supporters

Champions olympiques après leur victoire en finale contre l'Australie jeudi, les Red Lions seront célébrés samedi à 18h30 sur la place Rogier, a annoncé jeudi la fédération belge de hockey.

"Merci à tous les supporters qui ont cru en nous depuis le début de ce voyage, à notre staff, à la fédération et à tous les joueurs qui ont rendu ce rêve, qui a débuté il y a plus de dix ans, possible. Rendez-vous samedi à 18h30 sur la place Rogier à Bruxelles", a écrit la fédération sur Twitter.

Les Red Lions ont remporté le premier titre olympique de leur histoire jeudi en battant l'Australie en finale aux shoot-outs (1-1, 3-2). Il s'agit du premier titre olympique dans un sport collectif pour la Belgique depuis le football aux Jeux Olympiques d'Anvers en 1920.