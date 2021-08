Nafissatou Thiam parle à sa famille après sa course et pose une question étonnante

Nafissatou Thiam a réussi a conserver son titre olympique de l'heptathlon. Après la course, la Namuroise était très émue et a pu parler directement à sa famille. Une conversation qui nous a offert un moment étonnant en pleins Jeux Olympiques.

L'émotion était grande pour Nafissatou Thiam après avoir remporté la médaille d'or de l'heptathlon.

Nouveauté par rapport aux autres éditions, les vainqueurs des épreuves peuvent partager leur joie directement avec leur proches via un écran qui borde la piste et qui permet de passer des appels.

"J'arrive même pas à parler" dit d'abord Thiam au bord des larmes, "juste de vous voir..."

"Franchement, félicitations hein" lui lance sa maman, ravie, "et belle compétition" enchaine son frère. "Quel courage, quelle persévérance" poursuit sa maman, admirative.

A n'en pas douter, les compliments de sa famille lui faisaient plaisir. Mais Nafi a aussi pensé à... son chien! Une pensée qui nous offre un moment étonnant, alors que des millions de téléspectateurs suivent probablement l'événement. "Et Blue a regardé ou pas?" demande alors Nafi avec un large sourire. "Oh Blue, on a dû le mettre dans le couloir, il voulait carrément monter sur l'ordinateur" lui répond sa maman, qui s'empresse d'aller le chercher. "Il ne sait pas que tu as gagné mais il veut quand même faire la fête".

"Je vous appellerai tantôt en privé. Je vous fait des bisous, je vous aime" conclut la championne, qui compte bien profiter après cette magnifique victoire.