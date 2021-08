Pro League: les supporters visiteurs au plus tôt en septembre

À partir du 13 août, les clubs pourront à nouveau jouer des matches dans un stade plein grâce au Covid Safe Ticket. Les supporters visiteurs seront interdits au moins jusqu'à la pause internationale de septembre, a confirmé jeudi la Pro League.

Grâce au Covid Safe Ticket, à partir du 13 août (quatrième journée en 1A et première en 1B), les rencontres pourront à nouveau se dérouler dans des stades pleins. Les supporters présents dans le stade ne seront pas obligés de porter un masque ou de respecter une certaine distance. Actuellement, il existe un plafond puisque seulement un tiers de la capacité totale peut être utilisé.

Les clubs peuvent également décider de conserver la mesure actuelle, mais cela signifie également moins de revenus provenant de la billetterie. La Pro League craignait que seuls les agents de sécurité soient autorisés à contrôler le Covid Safe Ticket et la carte d'identité, ce qui entraînerait de longues files d'attente et des coûts supplémentaires considérables. Mais après consultation des cabinets compétents, il a été convenu que les stewards seraient également autorisés à assumer cette tâche.

Pour l'instant, toutefois, seuls les supporters de l'équipe locale seront autorisés à pénétrer dans les stades. C'est ce que confirme la Pro League dans une réponse aux questions des supporters. Les incidents survenus lors des premières journées de compétition avec le Covid Safe Ticket ont été pris en compte. "Il n'est pas irrationnel de penser qu'il puisse y avoir des problèmes avec le scan et l'application des différents documents, à cause de problèmes techniques ou parce que certains fans n'auront pas les documents nécessaires avec eux", a précisé la Pro League. "Il faudra alors refuser l'accès à ces supporters. Il va sans dire que cela entraînera les risques de sécurité pour lesquels les services de sécurité locaux devront également déployer des effectifs."

"Si l'on ajoute les problèmes de sécurité 'traditionnels' dus à la présence de supporters de l'équipe visiteuse, cela signifie de facto que les matches présenteraient un risque trop élevé et qu'il serait donc impossible de les organiser. En outre, le triple contrôle d'accès au parking des visiteurs serait également très difficile à organiser", a poursuivi la Pro League. "Par conséquent, pour les premiers matches, l'accent sera mis sur l'accueil des supporters visités, afin de limiter au maximum les perturbations et d'optimiser l'expérience des supporters présents."

Pendant la pause pour les équipes nationales (30 août - 8 septembre), la Pro League évaluera le dispositif et verra si les supporters adverses peuvent également retourner au stade. Après la pause internationale, on disputera la septième journée en 1A et la quatrième en 1B.