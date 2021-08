Jeux Olympiques de Tokyo: Nafissatou Thiam se confie après sa deuxième médaille d'or

Nafissatou Thiam a remporté l'heptathlon des Jeux Olympiques de Tokyo ce jeudi soir. Au terme des sept épreuves, elle a devancé les vingt-trois autres athlètes, et réussi le total de 6.791 points. En remportant la médaille d'or, Nafi est devenue la première athlète belge de l'histoire à renouveler son titre olympique. La Namuroise de 26 ans rejoint ainsi la longue liste d'athlètes belges qui ont remporté une médaille dans au moins deux Jeux Olympiques.

Visiblement épuisée mais ravie, Nafi Thiam a versé des larmes de joie après son nouvel exploit. Elle s'est ensuite confiée à nos confrères de VTM. "Ce n'est jamais facile. De toute façon, le sport et les championnats comme ça… Les deux dernières années ont vraiment été un challenge pour moi sur le plan physique, et aussi forcément dans la tête, parce que les deux sont liés. Ouais, je suis juste fière d'avoir été capable… (Nafi fait une pause) juste d'aller à travers tout ça et d'être championne olympique à nouveau. C'était pas facile, donc ouais, je suis fière de moi", a déclaré la double championne olympique.