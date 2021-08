Nafissatou Thiam remporte sa deuxième médaille d'or aux Jeux Olympiques: sa famille réagit

Nafissatou Thiam a remporté l'heptathlon des Jeux Olympiques de Tokyo ce jeudi soir. Nous avons rencontré sa maman et l'un des frères de Nafissatou. Ils sont évidemment extrêmement fiers d'elle. Ils soulignent aussi sa persévérance.

"Je pense que c'est vraiment une médaille du courage et de la persévérance", nous confie Danièle Denisty. C’est une maman heureuse et très impressionnée par les qualités mentales de sa fille qui nous reçoit ce jeudi après-midi. Pour Danièle, cette victoire a un gout particulier. "Elle continue à m'étonner alors que je suis quand même sa première spectatrice depuis ses tout débuts. Et c'est plus cet état mental qui moi me fascine, que son physique que je connais peut-être plus, et qu'on a pu voir plus vite", explique la maman de Nafi.

J'ai cette admiration de son calme, de prendre les choses sereinement

À Rio, il y a cinq ans, Nafissatou avait connu l’état de grâce et cumulé les records. Cette fois, elle a dû s’accrocher, vaincre des douleurs physiques, et surmonter des périodes de doute pour confirmer son titre olympique. "Moi ça me stresse énormément, contrairement à elle. C'est pour ça que j'ai cette admiration de son calme, de prendre les choses sereinement. De pouvoir tourner la page rapidement", réagit Danièle.

C'est aussi sa discipline qui est très impressionnante

Le frère de Thiam a aussi un petit mot pour sa sœur. "C'est aussi sa discipline qui est très impressionnante je trouve. La discipline et tous les sacrifices qu'elle fait depuis beaucoup d'années maintenant, donc je pense qu'elle le mérite et je suis très content pour elle", confie Ibrahima Thiam, qui a même revêtu les couleurs de la Belgique pour suivre la performance de sa sœur. "On est très fier ouais".

Nafissatou Thiam aspire à présent à des vacances bien méritées. Sa famille espère la revoir très vite pour fêter cette nouvelle médaille d’or.