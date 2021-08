Premier League - Jack Grealish passe d'Aston Villa à Manchester City

(Belga) Manchester City a officialisé jeudi l'arrivée du milieu de terrain international anglais Jack Grealish en provenance d'Aston Villa. Le milieu de terrain a signé un contrat de six ans avec le champion d'Angleterre.

Dans le communiqué de City, Grealish se dit "incroyablement heureux" de rejoindre "la meilleure équipe du pays avec un entraîneur (Pep Guardiola, ndlr) considéré comme le meilleur au monde. C'est un rêve qui devient réalité de faire partie de ce club." "Au cours des dix dernières saisons, ils ont remporté des trophées majeurs de manière constante", a encore ajouté le milieu de terrain. "L'arrivée de Pep les a fait passer au niveau supérieur et le football pratiqué par cette équipe est le plus excitant d'Europe. Jouer avec Pep et apprendre de lui va être spécial et c'est quelque chose que tout footballeur de haut niveau voudrait. Les installations sont incroyables, et honnêtement, j'ai hâte de commencer, de rencontrer tout le monde et de jouer." La somme de 100 millions de livres (118 millions d'euros) est citée pour ce transfert, ce qui constituerait un record pour une transaction entre clubs de Premier League. Lors de la saison 2019-2020, le défenseur central international anglais Harry Maguire était passé de Leicester City à Manchester Unitd pour 87 millions d'euros. Affilié à Aston Villa depuis l'enfance, Jack Grealish, qui fêtera ses 26 ans le 10 septembre, y apparaît pour la première fois en équipe première en mai 2014, à 18 ans, lors d'un match...à Manchester City; Lequel se solde sur une défaite 4-0. Né d'un père irlandais, il opte pour l'équipe d'Irlande en sélection de jeunes et jusqu'en équipe espoirs. A 20 ans, il choisit néanmoins de privilégier la sélection anglaise. Il fera ses débuts avec l'équipe aux Three Lions en septembre dernier. Il faisait partie de la sélection anglaise de Gareth Southgate avec laquelle il a atteint la finale de l'Euro 2020. Grealish compte actuellement 12 capes. En sept ans, il a porté à 213 reprises le maillot de Villa, inscrivant 32 buts (dont sept la saison passée) et délivrant 43 passes décisives. (Belga)