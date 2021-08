JO 2020 - Les Américaines April Ross et Alix Klineman sacrées en beachvolley

(Belga) April Ross et Alix Klineman ont remporté la médaille d'or du tournoi féminin de beachvolley des Jeux Olympiques de Tokyo, vendredi au Shiokaze Park. Les Américaines se sont imposées en deux sets - 21-15, 21-16 - et 43 minutes de jeu devant les Australiennes Maraife Artacho del Solar et Taliqua Clancy.

April Ross, 39 ans, avait déjà remporté une médaille d'argent aux Jeux de Londres en 2012, associée à Jennifer Kessy, et une de bonze à Rio en 2016, avec la légende Kerri Walsh, triple championne olympique (2004, 2008, 2012). Après un titre de vice-champion du monde en 2019, Ross et Alix Klineman, 31 ans, succèdent aux Allemandes Laura Ludwig et Kira Walkenhorst.